Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ramazan Bayramı kutlama mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ramazan Bayramı kutlama mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ramazan Bayramı kutlama mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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