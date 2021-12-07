Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajı Açıklaması - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajı Açıklaması

AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Prof. Dr. Teoman Duralı için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 74 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 74 yaşında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı için taziye mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Türkiye'nin yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerinden, tefekkür dünyamızın önemli ismi Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı Hakk'a yürüdü. Ülkemize yaptığı hizmetler ve çalışmalarıyla geride büyük bir miras bıraktı. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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