Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
01.04.2020 23:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü milletine, onun sağlığına adayan, bu yolda mücadele verirken de hayatını kaybeden değerli bilim insanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve kahraman sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA