Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe operasyonları paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe operasyonları paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pençe operasyonları paylaşımı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından "PençeŞimşek", "PençeYıldırım" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Teröriste terörist diyemeyenlere inat, terörün kökünü kazıyacağız. Cephedeki Mehmetçiğimize ve görevdeki tüm güvenlik güçlerimize selam olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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