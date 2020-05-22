Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pakistan için taziye mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pakistan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karaçi Havalimanı yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için Pakistan halkına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pakistan için taziye mesajı
22.05.2020 20:39 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:39

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karaçi Havalimanı yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için Pakistan halkına başsağlığı diledi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uçak kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak acılarını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Haber
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Haber
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Galatasaray koronavirüsün yarattığı krize rağmen, şampiyonluk halinde takıma 2 milyon euro prim verecek
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
İsveç'in koronavirüs salgınında uyguladığı sürü bağışıklığı tutmadı
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin 2006 yılındaki Denizlispor maçını unutamıyor: Skoru değiştirmek isterdim
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin İrem Derici Hande Ataizi Gülçin Ergül Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Can Bartu Bülent Uygun Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Karaçi Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pakistan için taziye mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 20:42:32. #1.15#
title