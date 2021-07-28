Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov'a taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov'a taziye telefonu
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası Uktem Umurzakov'u kaybeden Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov'u arayarak taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası Uktem Umurzakov'u kaybeden Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov'u arayarak taziye dileklerini iletti.

Oktay görüşmede, vefat nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ederek, Uktem Umurzakov için Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov'a taziye telefonu - Haberler
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