Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan öğrencilere mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin, nice başarılar sizlerin olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA