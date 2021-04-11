Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Milli Uzay Programı paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Milli Uzay Programı paylaşımı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Milli Uzay Programı paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Güçlü Türkiye, her alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında da var." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Güçlü Türkiye, her alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında da var." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabında, Anadolu Ajansı'nın "Ay'a Sert İniş görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motorunun testi başarıyla sonuçlandı" başlıklı haberine yer vererek, şunları kaydetti:

"Milli Uzay Programımızın ilk hedefi olan 'Cumhuriyetin 100. yılında Ay'a ilk temas'ı gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Güçlü Türkiye, her alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında da var. Türk mühendislerinin bu görevi başaracaklarına olan inancım tamdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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