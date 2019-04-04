Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Mike Pence'in S-400 Yorumuna Cevap
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yorumuna, cevap verdi.
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yorumuna, cevap verdi.
Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından verdiği İngilizce mesajında, "ABD, artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor, yoksa NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını baltalamak için teröristlerle işbirliği yaparak dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?" ifadelerini kullandı.
Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,
Kaynak: DHA