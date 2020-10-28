Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Mevlit Kandili mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Mevlit Kandili mesajı

28.10.2020 14:55 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:55
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Mevlit Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Mevlid Kandili'ni kutlar, başta ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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