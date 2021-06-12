Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu ile ilgili paylaşım Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu ile ilgili paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu ile ilgili paylaşım Açıklaması
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin "Arıtma tesislerini 'temel atmama' törenleri ile durduran CHP zihniyetinin İstanbul'umuzu getirdiği durumun fotoğrafıdır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin "Arıtma tesislerini 'temel atmama' törenleri ile durduran CHP zihniyetinin İstanbul'umuzu getirdiği durumun fotoğrafıdır. Milletimiz müsterih olsun, her zaman olduğu gibi bu sorunu çözecek olan yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarıdır." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajın fotoğraflarını ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde uygulanan "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı"nı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında şunları kaydetti:

"Arıtma tesislerini 'temel atmama' törenleri ile durduran CHP zihniyetinin İstanbul'umuzu getirdiği durumun fotoğrafıdır. Milletimiz müsterih olsun, her zaman olduğu gibi bu sorunu çözecek olan yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu ile ilgili paylaşım Açıklaması - Haberler
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