Son dakika haber: Fuat Oktay'dan 'Manavgat yangını' açıklaması

Son dakika habere göre CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, devletin ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla Manavgat'taki yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, devletin ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla Manavgat'taki yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu. Oktay, "Manavgat'ta meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Dualarımız Manavgat ve yangınla mücadele eden kahraman ekiplerimiz için" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı