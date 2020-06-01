Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, 'Köprülü Camii'ne' yapılan saldırıya tepki CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Rum Kesiminde, Limasol'de bulunan asırlık Köprülü Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle lanetlediğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Rum Kesiminde, Limasol'de bulunan asırlık Köprülü Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle lanetlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Köprülü Camii'ne yapılan saldırıya tepki gösterdi. Oktay, "Kıbrıs Rum Kesiminde, Limasol'de bulunan asırlık Köprülü Camii'ne yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Rum yönetimini bu saldırılar karşısında artık samimiyetle tavır almaya, bu alçak saldırının faillerini bir an önce bulup cezalandırmaya davet ediyorum. Türkiye olarak her türlü şiddet eyleminin karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -

Kaynak: DHA