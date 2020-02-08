Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarına tepki Açıklaması

08.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:26

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, "Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Akıncı'nın açıklamalarının makamına yakışmadığını belirten Oktay, "Her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olan, hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye Cumhuriyeti için kullanılan ifadeleri kınıyorum. Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA