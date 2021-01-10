Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'nun tepki Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'nun tepki Açıklaması

10.01.2021 20:07 | Son Güncelleme: 10.01.2021 20:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'nun tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesi nedeniyle tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır. Milletimiz bundan önceki her seçimde olduğu gibi bu sözlere hak ettiği cevabı yine sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.

?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar İlker Başbuğ Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Cemal Hünal Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Gökhan Gönül Emre Taşdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Endonezya Fatih Terim Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'nun tepki Açıklaması - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 20:12:40. #1.15#
title