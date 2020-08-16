Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Kıbrıs" açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Kıbrıs" açıklaması Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ortak tatbikat düzenleyerek, 1959-60 anlaşmalarına aykırı şekilde adada askeri uçaklarını konuşlandırmasının hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan
16.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:50

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ortak tatbikat düzenleyerek, 1959-60 anlaşmalarına aykırı şekilde adada askeri uçaklarını konuşlandırmasının hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Oktay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fransa'nın GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek 1959-60 anlaşmaları hilafına adada askeri uçaklarını konuşlandırması hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez. Fransa'nın Kıbrıs'la ilgili meselelerde macera aramaması, çok daha sorumlu davranması esastır."

Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, uluslararası çevrelerin de Fransa'nın bölgedeki, "şımarık, saldırgan ve hukuk tanımaz" tavırlarına karşı tutum almalarının elzem olduğunu vurgulayan Oktay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin hilafına hiçbir girişimin yürütülme şansı olamaz. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya, haklı ve meşru mücadelesine kayıtsız şartsız destek vermeye devam edecektir. Ve, kendi yetki sahasındaki çalışmalarını da kararlı bir şekilde Yavuz'la sürdürecektir."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir Güncel
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü Güncel
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler Güncel
Artan vakalar sonrası kısıtlamalar peş peşe geliyor! Valiliklerden, koronavirüse karşı yeni tedbirler
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor Dünya
Nestle, Fransa'da 3 tondan fazla balığın ölümünden sorumlu tutuluyor
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı 3. Sayfa
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi 3. Sayfa
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Başkasının düğününde virüs kapan gelinler, kendi düğünlerine katılamayacaklar
Başkasının düğününde virüs kapan gelinler, kendi düğünlerine katılamayacaklar
Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı
Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı
Koronavirüse karşı 'Güvenli alan' uygulaması yeni normalde zorunlu olacak
Koronavirüse karşı "Güvenli alan" uygulaması yeni normalde zorunlu olacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Joe Biden'ın açıklamalarına sert tepki: Alçak bir plan
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Joe Biden'ın açıklamalarına sert tepki: Alçak bir plan
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı
Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Bakan Soylu, 'Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim' diyen Biden'a meydan okudu
Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Sezen Aksu Hatice Çarpar Tamer Karadağlı
Spor Can Bartu Tamer Tuna Malcolm Thomas Mecnun Otyakmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Joe Biden
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Kıbrıs" açıklaması Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 17:14:37. #1.14#
title