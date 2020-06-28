Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kara Kuvvetlerinin, Türk ordusunun köklü parçası ve şanlı zaferlerin mimarı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kara Kuvvetlerinin, Türk ordusunun köklü parçası ve şanlı zaferlerin mimarı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun 2229'uncu yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin köklü parçası, şanlı zaferlerimizin mimarı ve güvenliğimizin teminatı Kara Kuvvetlerimizin 2229'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.? Tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."

Kaynak: AA