Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kadına karşı şiddetle mücadele mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kadına karşı şiddetle mücadele mesajı Açıklaması

07.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kadına karşı şiddetle mücadele mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kadına yönelik şiddeti lanetliyoruz! Cani ruhlu insanlara aman vermemek ve bu vahşet görüntüleriyle karşılaşmamak adına topyekun mücadele vermeliyiz. '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' vesilesiyle, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi bir gün değil, her gün sürdüreceğimizi hatırlatıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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