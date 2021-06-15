Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Jandarma Teşkilatının 182'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i telefonla arayarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Jandarma Teşkilatının 182'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i telefonla arayarak kutladı.

Oktay, görüşmede, "182 yıldır vatanın her karışında gecesini gündüzüne katarak azim ve özveriyle çalışan Jandarma Teşkilatımızın günü kutlu olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler