Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İzmir'deki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İzmir'deki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

14.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İzmir'deki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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