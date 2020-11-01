Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İzmir depremiyle ilgili açıklama: (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçelerinde toplam 3 bin 880 çadırın kurulmasının planlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçelerinde toplam 3 bin 880 çadırın kurulmasının planlandığını bildirdi.

Oktay, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kentte meydana gelen depreme ilişkin arama kurtarma çalışmalarında araç ve personel noktasında sıkıntı olmadığını kaydetti.

Zarar tespit çalışmalarının da devam ettiğini belirten Oktay, şöyle konuştu:

"Gerek eşyalarını tamamen kaybetmiş vatandaşlarımıza yönelik gerekse hasarlı olup da kısmen eşyalarında zarar bulunan vatandaşlarımıza dönük orada yardımlarımız devam ediyor. Şu anda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Bunun akabinde de yardımların nasıl olacağını da açıklamış olacağız. Yine kira yardımlarımızın devam edeceğini Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamışlardı. Burada yıkılan binalarda ev sahibi ve kiracılara dönük, ağır hasarlı binalarda ev sahibi ve kiracılara dönük kira yardımlarımız ve taşınma giderlerine ilişkin yardımlarımız olacaktır. Vatandaşlarımızın rahat olmasını, bu eşya ve taşınma konusunda fazla sıkıntı yaşatmayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Oktay, barınma ve beslenme konusunda da herhangi bir sıkıntının olmadığını vurguladı.

"Barınmada yurtlarımız açık durumda. Spor salonlarımız ve gençlik merkezimiz, yaklaşık 7000 kapasiteli, buna ilaveten çadırlarımızda çalışmalar devam ediyor. Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması planlanıyor." diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 21 bin kişi barınma kapasitesine sahip. 1500 çadıra yakın kurulum tamamlanmıştır. Bu çadırlarda barınan kişi sayısı 2 bin 685'tir. Buna ilaveten de yine biraz daha uzun süreli barınmaya ihtiyacı olacak vatandaşlarımızla ilgili çok hızlı şekilde konteyner alanlarını oluşturuyoruz, oluşturmaya başladık. 3 konteyner merkezi için yer belirleme çalışmalarımızda ön tespitler yapılmıştır."

"6 ilçede de koordinasyon merkezlerinin kuruldu"

Yeteri kadar battaniye ile mutfak ve uyku setlerinin bölgeye sevk edildiğini kaydeden Oktay, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi dışında 6 ilçede de koordinasyon merkezlerinin kurulduğu bilgisini paylaştı.

Oktay, ilk etapta 24 milyon liralık kaynağın İzmir'e aktarıldığını ifade ederek, enerji hatlarıyla ve doğal gazla ilgili sıkıntı bulunmadığını, hasarlı binalar hariç tüm binalara elektik ve doğal gaz verildiğini söyledi.

Bayraklı'da Aile ve Asliye Hukuk Mahkemelerinin bulunduğu binada hasar tespit edildiğini aktaran Oktay, bu nedenle bu mahkemelerin hizmetlerini yeni yerlerinde sürdüreceğini bildirdi.

Oktay, depreme ilişkin çalışmalar sırasında salgınla da mücadele verildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Depremin yaralarını sararken bir başka konuda bizim bir açık oluşturmamamız gerekiyor. Baştan beri 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz, özellikle temizlik, maske ve mesafe konusunu biliyoruz. Özellikle enkaz alanlarında mesafenin korunmasıyla alakalı bunun ne kadar sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Yeni vaka sayısının olmaması, yeni can kayıplarının oluşmaması açısından da özellikle bu alanda hassasiyetimizin devam etmesini öncelikle heyetimizden, çalışma ekiplerimizin tamamından ve yine tüm vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum."

"Yapısal olarak afetlere hazır olma zorunluluğumuz var"

Oktay, afet yönetiminde Türkiye'nin sahip olduğu tecrübe ve birikime güvendiklerini vurgulayarak, "Her afet döneminde hatırlatıyoruz ama asıl afetlerden sonra çok daha buna odaklanmamız gerekiyor, İzmir'de bunu bir kez daha gördük; öldüren deprem değil, öldüren binalar. Yönetmeliklere göre, yaptığımız teknik çalışmalara göre, hazırlıklarımıza göre, gerek zemin etütleri gerekse binanın teknik çalışmaları tamamlandığında, aslında kendimize, ailemize, çocuklarımıza son derece güvenli bir alan sağlamış olacağız. Aksi takdirde çocuklarımızın mezarını kendi elimizle yapmış oluyoruz. Afetlerden önce afetleri önlemek zorundayız." diye konuştu.

Arama kurtarma çalışmalarında çok iyi durumda olunduğunu kaydeden Oktay, "Şimdi bizim hedefimiz; özellikle afetlerden önce, yapısal olarak afetlere hazır olma zorunluluğumuz var. Türkiye bir deprem bölgesi, yeni depremler olacak mı şeklindeki tartışmaları bırakıp, biz bu depreme hazırlıklı oluruz ki yıkım olmasın, canlarımız kaybolmasın, sevdiklerimizi kaybetmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Oktay konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı da diledi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz