Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü paylaşımı

12.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın Meclis'te kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın Meclis'te kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlük ve bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılında vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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