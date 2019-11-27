Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İSEDAK katılımcıları onuruna yemek
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İSEDAK katılımcıları onuruna yemek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35. Toplantısına katılan üye ülke heyet başkanları onuruna akşam yemeği verdi.

27.11.2019 22:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 22:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İSEDAK katılımcıları onuruna yemek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35. Toplantısına katılan üye ülke heyet başkanları onuruna akşam yemeği verdi.

Esma Sultan Yalısı'ndaki yemeğe, üye ülkelerin temsilcileri katıldı.

Yemekte misafirlere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

35. İSEDAK Toplantısı yarın yapılacak bakanlar kapanış oturumuyla sona erecek.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İSEDAK katılımcıları onuruna yemek
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