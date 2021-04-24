Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eli kanlı terör örgütü destekçileri asılsız Ermeni iddialarının peşine takılıp bir kez daha Türkiye'yi ve milletimizi hedef aldılar. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Oktay, şunları kaydetti:

"Teröriste terörist diyemeyen, elbette bir asır önce komşusunu sırtından hançerleyen Ermeni çetelerinin mezalimini görmezden gelecek, her zaman yaptığı gibi tarihi çarpıtacaktır. ya onların peşine takılan CHP, İYİ Parti ve şurekasına ne demeli?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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