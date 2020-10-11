Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay için geçmiş olsun mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay için geçmiş olsun mesajı Açıklaması

11.10.2020 12:19 | Son Güncelleme: 11.10.2020 12:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hatay için geçmiş olsun mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'da meydana gelen yangının vatanını, milletini seven herkesin yüreğini sızlattığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'da meydana gelen yangının vatanını, milletini seven herkesin yüreğini sızlattığını belirtti.

Oktay, Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan ve dün kontrol altına alınan yangına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Hatay'da gördüğümüz manzara vatanını, milletini seven herkesin yüreğini sızlatmıştır." ifadesini kullanan Oktay, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oktay, söndürme çalışmalarında insan üstü bir gayret sarf eden görevlilere kolaylıklar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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