Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için başsağlığı mesajı Açıklaması
27.10.2020 00:31 | Son Güncelleme: 27.10.2020 00:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçirdiği beyin kanaması sonucu 73 yaşında yaşamını yitiren eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçirdiği beyin kanaması sonucu 73 yaşında yaşamını yitiren eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler