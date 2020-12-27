Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Elazığ ve Dalaman depremleri mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Elazığ ve Dalaman depremleri mesajı Açıklaması

27.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Elazığ ve Dalaman depremleri mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ ve Dalaman'da meydana gelen depremler nedeniyle bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ ve Dalaman'da meydana gelen depremler nedeniyle bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oktay, merkez üssü Elazığ olan 5,3 ve Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay paylaşımında, "Elazığ'da ve Dalaman açıklarında gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız sıfırıncı dakikadan itibaren görevlerinin başındalar. Rabb'im ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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