Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, fedakarlıkları, sevgileri ve başarılarıyla hayatın her alanında bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, fedakarlıkları, sevgileri ve başarılarıyla hayatın her alanında bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fedakarlıklarıyla, sevgileriyle ve başarılarıyla hayatın her alanında bulunan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA