Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, fedakarlıkları, sevgileri ve başarılarıyla hayatın her alanında bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

08.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:22
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, fedakarlıkları, sevgileri ve başarılarıyla hayatın her alanında bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fedakarlıklarıyla, sevgileriyle ve başarılarıyla hayatın her alanında bulunan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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