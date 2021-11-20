Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Oktay, paylaşımında, "Yuvalarımızın, sokaklarımızın neşeli cıvıltısı, yarınlarımızın altın biletidir çocuklarımız. Yavrularımızı korumak ve en iyi şartlarda yaşatmak birincil görevimiz. Emeğimiz de gayretimiz de onların hayallerini gerçek kılmak için. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında, bir çocukla çektirdiği fotoğrafa da yer verdi.

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

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