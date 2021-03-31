Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a geçmiş olsun ziyareti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a geçmiş olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yakın zamanda geçirmiş olduğu Covid-19 rahatsızlığı için geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yakın zamanda geçirmiş olduğu Covid-19 rahatsızlığı için geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yakın zamanda geçirmiş olduğu Covid-19 rahatsızlığı için geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Oktay'a teşekkür etti. Ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Doç. Dr. Selim Argun ve Osman Tıraşçı ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin karşıladı.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a geçmiş olsun ziyareti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a geçmiş olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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