Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'dijital farkındalık' paylaşımı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital dünyadaki mücadelenin kazananı olmak elimizde" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital dünyadaki mücadelenin kazananı olmak elimizde" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'dijital farkındalık' kapsamında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dijital farkındalık dijital dönüşüm ve milli teknoloji hamlemizin önemli dayanaklarından birisidir. Dijital dünyadaki mücadelenin kazananı olmak elimizde" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA