Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'dijital farkındalık' paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'dijital farkındalık' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital dünyadaki mücadelenin kazananı olmak elimizde" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'dijital farkındalık' paylaşımı
10.06.2020 23:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 00:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital dünyadaki mücadelenin kazananı olmak elimizde" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'dijital farkındalık' kapsamında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dijital farkındalık dijital dönüşüm ve milli teknoloji hamlemizin önemli dayanaklarından birisidir. Dijital dünyadaki mücadelenin kazananı olmak elimizde" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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