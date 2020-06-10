Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, 'dijital farkındalık' paylaşımı
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital farkındalık, dijital dönüşüm ve milli teknoloji hamlemizin önemli dayanaklarından birisidir" dedi.
10.06.2020 23:02 | Son Güncelleme: 10.06.2020 23:05
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital farkındalık, dijital dönüşüm ve milli teknoloji hamlemizin önemli dayanaklarından birisidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dijital farkındalık kapsamında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dijital farkındalık dijital dönüşüm ve milli teknoloji hamlemizin önemli dayanaklarından birisidir. Dijital dünyadaki mücadelenin kazananı olmak elimizde" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA