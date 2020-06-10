Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, 'dijital farkındalık' paylaşımı CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital farkındalık, dijital dönüşüm ve milli teknoloji hamlemizin önemli dayanaklarından birisidir" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital farkındalık, dijital dönüşüm ve milli teknoloji hamlemizin önemli dayanaklarından birisidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dijital farkındalık kapsamında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dijital farkındalık dijital dönüşüm ve milli teknoloji hamlemizin önemli dayanaklarından birisidir. Dijital dünyadaki mücadelenin kazananı olmak elimizde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA