Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Derviş Eroğlu'na "geçmiş olsun" telefonu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalp ameliyatı geçiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu telefonla arayarak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
07.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalp ameliyatı geçiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu telefonla arayarak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "acil şifa" dileklerini ileten Oktay, Eroğlu'na en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA