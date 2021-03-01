Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Deprem Haftası paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Deprem Haftası paylaşımı Açıklaması

01.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Deprem Haftası paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin bir afet meydana geldiğinde, arama kurtarma, geçici barınma alanlarının hızla tesisi ve hasar tespiti başta olmak üzere müdahale çalışmalarında, dünyanın örnek gösterdiği ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin bir afet meydana geldiğinde, arama kurtarma, geçici barınma alanlarının hızla tesisi ve hasar tespiti başta olmak üzere müdahale çalışmalarında, dünyanın örnek gösterdiği ülkelerden biri olduğunu belirtti.

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oktay, "Deprem Türkiye'nin gerçeği bunun bilincindeyiz. Bu gerçeğe hazırlıklı olmak sadece bizi değil ailemizi, sevdiklerimizi, herkesi kurtaracak." uyarısını yaptı.

"Depreme hazırlıklı mıyız?" sorusunun cevabının, "afet yaşanmadan önce alınması gereken önlemler", "afet anında etkin müdahale" ve "afet sonrasında yürütülen iyileştirme çalışmaları" olmak üzere üç aşaması bulunduğunu belirten Fuat Oktay, paylaşımında şunları kaydetti:

"Depremlere karşı dünyanın en ileri sistemlerinden birini kurduk. Deprem Yönetmeliğinde bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun olarak ileri güncellemeler yaptık. Yönetmeliğe harfiyen uyulursa, depremlerden korkmamız için bir neden yok.

Bir afet meydana geldiğinde, arama kurtarma, geçici barınma alanlarının hızla tesisi ve hasar tespit çalışmaları başta olmak üzere müdahale çalışmalarında dünyanın örnek gösterdiği ülkelerden biriyiz.

Deprem riskleri ile ilgili çözülmesi gereken temel sorun ise yapı stoğu. Türkiye genelinde 6,7 milyon konutun depreme dayanıklı hale getirilmesi yani yenilenmesi gerekiyor. Bu büyüklükteki bir dönüşümü merkezi hükümet, yerel yönetimler ve vatandaşlarımızla el birliğiyle aşabiliriz, aşacağız da."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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