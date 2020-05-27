Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" paylaşımı Açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki "27 Mayıs Tarih Platosu" ve "Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi" gibi yapılar vesilesiyle demokrasi şehitlerinin milletin kalbinde yaşamayı sürdüreceğini, cuntacıların sonsuza dek vicdanlarda mahkum olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki "27 Mayıs Tarih Platosu" ve "Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi" gibi yapılar vesilesiyle demokrasi şehitlerinin milletin kalbinde yaşamayı sürdüreceğini, cuntacıların sonsuza dek vicdanlarda mahkum olacağını belirtti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" adıyla açılışı yapılan Yassıada'nın 60 yıl sonra bugün yeniden tarihe tanıklık ettiğini kaydetti.

Vesayeti yol arkadaşı olarak seçenlere Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan bir kez daha seslendiklerini vurgulayan Oktay, "Bu millete 27 Mayıs'ı, 12 Eylül'ü ve 15 Temmuz'u yaşatan darbeci zihniyetin kökünü kazımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Adada inşa edilen '27 Mayıs Tarih Platosu' ve 'Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi' gibi yapılar vesilesiyle demokrasi şehitlerimiz milletimizin kalbinde yaşamayı sürdürecek, cuntacılar sonsuza dek vicdanlarda mahkum olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA