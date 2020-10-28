Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

28.10.2020 23:51 | Son Güncelleme: 28.10.2020 23:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Oktay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyeti canı pahasına kuranlardan emanet aldık, bu inanç ve bağlılıkla ona ebediyen sahip çıkacağız. 97 yıldır istiklalimize sadakatle sahip çıkıyor, Cumhuriyetin 100. yılına gururla yürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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