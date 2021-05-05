Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Özlediğiniz o günler geride kaldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Özlediğiniz o günler geride kaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Özlediğiniz o günler geride kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine "Bilinmelidir ki, özlediğiniz o günler gerilerde kaldı" diyerek tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine "Bilinmelidir ki, özlediğiniz o günler gerilerde kaldı" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Milletine hizmetle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibini vatana ihanetten yargılamaya heves etmek, milletin hayrına düş dahi göremeyen darbe sevicilerinin Yassıada zihniyetidir. Bilinmelidir ki, özlediğiniz o günler gerilerde kaldı. Orası artık Demokrasi Adası'dır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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