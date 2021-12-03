Fuat Oktay: Devlet kurumları muhalefetin şov yapacağı mekan değil - Haberler
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Fuat Oktay: Devlet kurumları muhalefetin şov yapacağı mekan değil

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fuat Oktay: Devlet kurumları muhalefetin şov yapacağı mekan değil

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp, şov yapacağı mekanlar değildir" açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp, şov yapacağı mekanlar değildir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, randevu talebinin kabul edilmemesi üzerine Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) gitmesine ilişkin açıklama yaptı. Fuat Oktay, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp, şov yapacağı mekanlar değildir. Zorbavari yaklaşımlarla Türkiye'nin kurumlarını tehdit eden ve yıpratmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve şürekası kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor? Ülkemizin ve milletimizin çıkarına olmadığı kesin" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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