Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Minarelerimizden yükselen ezan sesini sabote etmeye çalışmak ancak aklıselimi yitiren bir zihniyetin ürünü olabilir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan cami hoparlöründen müzik yayınına tepki Açıklaması
22.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:05

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Minarelerimizden yükselen ezan sesini sabote etmeye çalışmak ancak aklıselimi yitiren bir zihniyetin ürünü olabilir." ifadesini kullandı.

Oktay, İzmir Müftülüğünün merkezi ses sistemi frekansına girilerek kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Ezan-ı şerifin yüzyıllardır bu topraklarda imana ve ibadete olduğu kadar birlik ve beraberliğe de çağrı olarak semalarda yankılandığını vurgulayan Oktay, "Minarelerimizden yükselen ezan sesini sabote etmeye çalışmak ancak aklıselimi yitiren bir zihniyetin ürünü olabilir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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