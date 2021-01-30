Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

30.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:36
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kabe kutsalımızdır, inanç ve ibadetimizin, birlik, beraberlik ve dayanışmamızın sembolüdür. Bunlardan nasibini almamış hadsizlerin, alemin kalbi Kabe'ye el ve dil uzatması alçalabilecekleri seviyede sınır tanımayacaklarının göstergesidir. Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir. Milletimizin oynanan oyunu görerek, bu çarpık zihniyet ve destekçileriyle arasına kalın bir set çekeceğine inancım tamdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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