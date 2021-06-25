Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl'deki depreme ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, devletimiz, her zaman olduğu gibi, tüm imkan ve kabiliyetleri ile halkımızın yanındadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler