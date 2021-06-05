Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Balışeyh Yht Şantiyesinde İnceleme

(05. 06. 2021) Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattında incelemelerde bulunmak üzere ilimize teşrif eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoglu, Balışeyh istasyonunda Vali Yunus Sezer ve protokol tarafından karşılandı.