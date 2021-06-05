Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Balışeyh Yht Şantiyesinde İnceleme
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Balışeyh Yht Şantiyesinde İnceleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Balışeyh Yht Şantiyesinde İnceleme
Habermetre - Haberler | Toplum

(05. 06. 2021) Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattında incelemelerde bulunmak üzere ilimize teşrif eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoglu, Balışeyh istasyonunda Vali Yunus Sezer ve protokol tarafından karşılandı.

KIRIKKALE- (05. 06. 2021) Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattında incelemelerde bulunmak üzere ilimize teşrif eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoglu, Balışeyh istasyonunda Vali Yunus Sezer ve protokol tarafından karşılandı.

Oktay ve Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Balışeyh şantiyesinde çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra hızlı trenle Yozgat'ın Sorgun ilçesine gerçekleşen test sürüşüne katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Balışeyh Yht Şantiyesinde İnceleme - Haberler
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