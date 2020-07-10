Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, 'Ayasofya' paylaşımı CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Fethin sembolü Ayasofya, yeniden hakettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Fethin sembolü Ayasofya, yeniden hakettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını'na ilişkin yaptığı paylaşımı tekrar paylaştı. Oktay, mesajında, "Tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olsun. Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun. Ayasofya üzerinden inananların mağduriyetine, tarihin mahkümiyetine son veren Cumhurbaşkanımız, Allah sizden razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA