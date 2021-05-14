Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Avusturya Başbakanı Kurz'a "İsrail bayrağı" tepkisi Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Avusturya Başbakanı Kurz'a "İsrail bayrağı" tepkisi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Avusturya Başbakanı Kurz'a 'İsrail bayrağı' tepkisi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmesine tepki gösterdi.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avusturya Başbakanı sergilediği tavırla İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın altına imzasını attı. Filistin'de çocukların katliamına ortak olan, vicdan yoksunu bu zatın Avrupa'da artan İslam düşmanlığı ve faşizme de cesaret veren tutumu insanlık tarihine düşülen kara bir lekedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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