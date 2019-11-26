Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Arnavutluk'a "geçmiş olsun" mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Arnavutluk'a "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.

26.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:34
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Arnavutluk'a

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ülke Arnavutluk'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm Arnavutluk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız, yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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