Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Antalya depremi mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Antalya depremi mesajı Açıklaması

05.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:43
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Antalya depremi mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen depremle ilgili süreci takip ettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen depremle ilgili süreci takip ettiklerini bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş olsun dileğinde bulunarak şunları kaydetti:

"Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı yönündeki haberler içimizi ferahlattı. Süreci yakinen takip etmekteyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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