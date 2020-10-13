Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü mesajı
13.10.2020 11:29 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümünü kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam 97 yıldır bağrından doğan cumhuriyetimize ve demokrasimize ev sahipliği yapan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler