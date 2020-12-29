Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan akademisyen Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan akademisyen Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

29.12.2020 20:41 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:41
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan akademisyen Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Vahşice katledilen Aylin Sözer'in acı kaybı hepimizi derinden sarstı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Vahşice katledilen Aylin Sözer'in acı kaybı hepimizi derinden sarstı. İnsanlıktan nasibini almamış caninin yüce Türk adaleti tarafından hak ettiği şekilde cezalandırılacağından şüphem yoktur." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan öğretim görevlisi Sözer'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Vahşice katledilen Aylin Sözer'in acı kaybı hepimizi derinden sarstı. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. İnsanlıktan nasibini almamış caninin yüce Türk adaleti tarafından hak ettiği şekilde cezalandırılacağından şüphem yoktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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