Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz!" sözüne yer vererek "15 Temmuz hain darbe saldırısında bu hayasız akını durduran şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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