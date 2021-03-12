Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "12 Mart muhtırası" paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "12 Mart muhtırası" paylaşımı

12.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, birilerinin dayattığı değil, Türk milletinin özgür iradesini ve ortak değerlerini yansıtan bir anayasa istediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, birilerinin dayattığı değil, Türk milletinin özgür iradesini ve ortak değerlerini yansıtan bir anayasa istediklerini bildirdi.

Oktay, 12 Mart muhtırasının 50. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün demokrasimiz adına büyük bir utancın, vesayet odaklarının muhtıralı darbesinin yıl dönümü. Tam da bu yüzden yeni, sivil bir anayasaya ihtiyacımız var diyoruz. Birilerinin dayattığı değil, aziz milletimizin özgür iradesini ve ortak değerlerini yansıtan bir anayasa diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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